Fiorentina, per il riscatto di Gudmundsson chiesto uno sconto al Genoa

La Fiorentina giudica troppo alta la cifra di 19 milioni per il riscatto di Gudmundsson. I viola hanno chiesto uno sconto al Genoa

La Fiorentina cerca uno sconto per Albert Gudmundsson. I viola hanno chiesto al Genoa di abbassare la richiesta di 19 milioni di euro fissata per il riscatto dell’islandese.

Il club toscano ha chiesto ai rossoblù uno sconto tra i 4 e i 5 milioni di euro rispetto alla valutazione concordata in estate. In caso di mancato riscatto, i viola dovranno comunque versare altri 2 milioni al Genoa oltre ai 5 già pagati per il prestito un anno fa. Le parti in questo momento sono lontane.

In alternativa a Gudmundsson la Fiorentina valuta Sebastiano Esposito. Rientrato all’Inter d0po il prestito a Empoli, il classe 2002 ha una valutazione di 12 milioni.

Esposito non è l’unico giocatore dell’Empoli che ha attirato l’attenzione della Fiorentina. Oltre a Fazzini, prossimo all’ufficialità, i viola hanno chiesto informazioni per Anjorin, la cui valutazione è stata giudicata troppo alta.