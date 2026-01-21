Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Giovanni Fabbian: il comunicato

La Fiorentina rinforza il centrocampo: è ufficiale l’arrivo di Giovanni Fabbian dal Bologna

Giovanni Fabbian è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha comunicato l’arrivo del centrocampista dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi.

Come vi abbiamo raccontato, l’arrivo di Fabbian coincide con il passaggio di Simon Sohm al Bologna. I due centrocampisti hanno percorso le strade opposte, trasferendosi dalla maglia rossoblù a quella viola e viceversa.

In questa prima parte di stagione, il classe 2003 ha raccolto 2 gol in 20 presenze tra campionato e coppe. La Fiorentina rinforza la mediana, con un giocatore duttile e talentuoso.

Dopo un inizio di stagione complicatissimo, i viola stanno risalendo la classifica. Attualmente, i ragazzi di Vanoli sono 17^, con 17 punti in 21 partite.

Il comunicato

Di seguito il comunicato della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C.

Fabbian, nato a Camposampiero, il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina.

Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia.

Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80“.