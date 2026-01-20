Fiorentina, ore decisive per la cessione di Dzeko: nuovi contatti con lo Schalke 04 e il Paris Fc

La Fiorentina ha avuto nuovi contatti con Schalke 04 e Paris Fc per la cessione di Dzeko. Ore decisive, i tedeschi sono in vantaggio

Edin Dzeko potrebbe lasciare presto la Fiorentina. Sono ore decisive per la cessione dell’attaccante bosniaco. Il club viola, infatti, ha avuto nuovi contatti con lo Schalke 04 e il Paris Fc. La scelta resta al calciatore, con la formazione tedesca leggermente in vantaggio rispetto ai francesi. Questi ultimi, tuttavia, continuano a insistere per il bosniaco.

Dzeko è arrivato a Firenze lo scorso luglio. In questa prima parte di stagione, il classe 1986 ha raccolto 2 gol in 18 partite tra campionato e coppe.

L’ex Fenerbahçe ha più volte difeso la squadra dalle critiche dei tifosi. I supporters viola hanno espresso tutto il loro disappunto per i risultati deludenti raccolti dalla squadra negli scorsi mesi.

I viola, attualmente 17^ in classifica, sembrano aver trovato la retta via per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Fiorentina è reduce da 4 risultati utili consecutivi, due pareggi contro Lazio (2-2) e Milan (1-1) e i successi contro la Cremonese (1-0) e il Bologna (1-2).