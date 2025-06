Fiorentina, l’arrivo in Italia di Edin Dzeko | FOTO E VIDEO

L’attaccante bosniaco torna in Italia per la terza volta in carriera

Roma, Inter e ora Fiorentina. Edin Dzeko è atterrato in Italia per iniziare la sua nuova avventura con il club viola.

L’attaccante firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a 1,8 milioni più bonus. Il rinnovo automatico scatterà al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Anche dopo l’addio all’Inter, Edin Dzeko ha continuato a tenere alto il suo livello nell’esperienza turca con la maglia del Fenerbahce, quest’anno allenato da José Mourinho. In questa stagione ha segnato 21 gol, con anche 8 assist in ben 53 partite totali giocate. Nel suo biennio turco, ha partecipato direttamente a 59 reti, con 46 gol e 13 assist.

Numeri che hanno convinto la Fiorentina a puntarci nonostante i 39 anni d’età, che diventeranno 40 a marzo 2026. I viola hanno trovato l’accordo per farlo arrivare alla scadenza del contratto col Fenerbahce, superando la concorrenza del Bologna. Anche i rossoblù, infatti, erano sul bosniaco.