Fiorentina, il punto sul centrocampo: resta forte l’interesse per Brescianini. Si segue Baldanzi

In casa viola si seguono profili per l’esterno, il centrocampo e un difensore centrale

La vittoria all’ultimo respiro contro la Cremonese rilancia il campionato della Fiorentina. E anche sul mercato, in attesa dell’ufficialità del nuovo direttore Paratici, è tempo di pensare a nuovi movimenti (dopo l’arrivo di Solomon).

In casa viola si seguono profili per la difesa, per l’esterno e soprattutto per il centrocampo (in particolare le mezzali).

Come detto, resta forte l’interesse per Brescianini dell’Atalanta. E non solo: perché sempre in casa Dea si segue anche Samardžić, ma per la squadra di Palladino è incedibile.

La Fiorentina, inoltre, continua a seguire con interesse Baldanzi della Roma.