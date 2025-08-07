Jordan Ferri, centrocampista francese, è un nuovo giocatore della Sampdoria: ufficiale l’arrivo in blucerchiato

Con un comunicato diffuso sul proprio sito, la Sampdoria ha reso ufficiale l’arrivo dal Motpellier di Jordan Ferri, centrocampista francese classe 1992.

Di seguito le parole dei blucerchiati pubblicate sui profili ufficiali: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Ferri (nato a Cavaillon, Francia, il 12 marzo 1992)”.

“Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo fino al 30 giugno 2028)”, si legge.

Come vi avevamo raccontato nel corso di queste settimane, sarà lui il profilo dunque su cui la società ha deciso di puntare per rafforzare il centrocampo. Un profilo d’esperienza quello in arrivo per Massimo Donati, con il club che è chiamato a rispondere all’annata sotto le aspettative passata la scorsa stagione in Serie B.