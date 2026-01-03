Fenerbahce, contatti per Guendouzi: il giocatore apre al trasferimento

Non risultano ancora offerte ufficiali alla Lazio: intanto il calciatore apre alla destinazione

Il Fenerbahce ha avviato contatti per Guendouzi e ha ricevuto una prima apertura del calciatore.

Non risultano ancora offerte ufficiali alla Lazio, ma il direttore del club Devin Özek – molto attivo sul mercato di Serie A – sta lavorando all’operazione.

Arrivato in Italia nella stagione 2023/2024, il centrocampista francese ha collezionato 109 presenze tra campionato e coppa.

Dopo Francia, Inghilterra, Germania e Italia Guendouzi potrebbe proseguire la carriera in Turchia.