In arrivo Fabbian e Maldini: entrambi i giocatori hanno dato l’ok alla Lazio

Le ultime in casa biancoceleste

Dopo i contatti degli ultimi giorni la Lazio ha fatto le presentato le prime offerte per Maldini e Fabbian ed entrambi i giocatori hanno dato l’ok ai biancocelesti.

Per il giocatore del Bologna l’offerta si aggira tra i 12/13 milioni di euro a titolo definitivo. Per il giocatore della Dea, invece, si tratta di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di Europa (cifra 10 milioni di euro).

Resta vivo anche l’interesse anche per Ngonge in prestito con diritto di riscatto.

Arrivano poi le conferme sull’interesse per Alex Toth, centrocampista classe 2005 del Ferencváros. In serata il presidente Lotito rientrerà nella Capitale per provare a stringere i tempi per le diverse situazioni di mercato.