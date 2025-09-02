Calciomercato estivo, le date di chiusura per i campionati esteri
Tutte le date di chiusura per le sessioni di calciomercato non ancora concluse: in Turchia termina il 12 settembre
I principali campionati europei hanno concluso nella serata di lunedì 1 settembre la propria finestra di calciomercato estivo 2025/2026.
Ma, come ogni anno, ci sono una serie di Paesi dove la sessione proseguirà ancora per qualche giorno. Tra i più importanti, soprattutto la Turchia, che ad esempio vedrà le porte chiudersi solamente il 12 settembre.
C’è quindi ancora tempo per qualche sporadica operazione di calciomercato. Dai top campionati europei, dunque, non si escludono cessioni last minute.
Tutto sempre nel rispetto dei termini di registrazione previsti da entrambe le federazioni. Di seguito le date di chiusura di ogni campionato.
Le date di chiusura del calciomercato estivo
A partire dalla già citata Turchia, fino al Brasile. Passando poi anche per campionati meno blasonati come quello svizzero e quello qatariota. Occhio, infine, anche al mercato dell’Arabia Saudita, che negli ultimi due anni si è dimostrato protagonista con grandi operazioni come quelle di Ronaldo o più recentemente di Joao Felix. A seguire la lista.
Uruguay: martedì 2 settembre
Norvegia: mercoledì 3 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Austria: venerdì 5 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Polonia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre