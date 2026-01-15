Napoli, En-Nesyri è un’opzione per l’attacco: il Fenerbahce apre al prestito

Il Napoli continua a monitorare il mercato: per l’attacco En-Nesyri del Fenerbahce è un’opzione in caso di uscite

En-Nesyri è un’opzione per l’attacco del Napoli.

L’attaccante marocchino di proprietà del Fenerbahce è attenzionato dagli azzurri, con il club turco che ha aperto al prestito.

Nel caso in cui la Roma non dovesse privarsi di Ferguson, il Napoli potrà dunque approfondire i discorsi per il classe 1997.

Prima però il club allenato da Conte ha bisogno di una cessione: in uscità uno tra Lucca e Lang, con l’attaccante italiano che ha nelle ultime ore su di sé l’interesse del Besiktas.