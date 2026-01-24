Juventus, accordo blindato per En-Nesyri: c’è anche l’ok del presidente del Fenerbahçe

Le ultime in casa bianconera per il giocatore marocchino

C’è anche l’ok del presidente del Fenerbahce per la cessione di En-Nesyri: l’accordo tra la Juventus e il club turco è sancito e blindato.

L’attaccante è ora in riunione con il suo agente per dare il suo sì definitivo: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Se tutto sarà confermato alle condizioni proposte, definiti anche tutti i dettagli, il calciatore potrà già viaggiare in direzione Italia questa sera insieme al ds Ottolini.

C’è fiducia per avere il via libera finale.