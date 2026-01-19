Sfida aperta tra Juventus e Napoli per En-Nesyri: si entra nel vivo per il prestito
È sfida aperta tra Juventus e Napoli per Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahçe.
Dopo aver aspettato il termine della Coppa d’Africa, ora le due squadre entrano nel vivo della trattativa per un suo futuro in prestito.
I bianconeri potrebbero spingere in queste ore per provare ad anticipare gli azzurri, che si erano mossi nei giorni scorsi.
Se l’operazione Mateta non si sblocca (le richieste di commissioni e il prezzo finale restano elevati), la Juventus lavorerà nel frattempo proprio per il giocatore marocchino.