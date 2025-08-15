Empoli, fatta per l’arrivo di Lovato dalla Salernitana

L’Empoli è fatta con la Salernitana per l’arrivo del difensore Matteo Lovato

L’Empoli è pronto a rinforzarsi con Matteo Lovato: è fatta con la Salernitana per l’arrivo del difensore. Il classe 2000 è reduce dal prestito al Sassuolo in Serie B, concluso con 20 presenze, 1 gol, 1 assist e la promozione in Serie A. La formula dell’operazione è un prestito con obbligo.

Lovato è arrivato alla Salernitana nel luglio del 2022 dall’Atalanta. Dopo il trasferimento allo stadio Arechi e 2 stagioni in Campania, il difensore ha iniziato una serie di prestiti.

Prima al Torino (13 presenze nella stagione 2023//24) e poi al Sassuolo, ora Lovato è pronto per una nuova esperienza in Serie B. Dopo la retrocessione della scorsa stagione, l’Empoli ha già fissato l’0biettivo per il nuovo campionato: tornare subito in Serie A.

Nel frattempo, la Salernitana continua il mercato non solo in uscita ma anche in entrata. Domani, sabato 16 agosto, arriverà infatti Golemic.