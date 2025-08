Empoli, in chiusura Elia dallo Spezia

A sorpresa, l’Empoli è in chiusura per Salvatore Elia dello Spezia: colpo del ds Gemmi, che sta costruendo una squadra ambiziosa e di talento

Colpo a sorpresa per l’Empoli: il club toscano è in chiusura per Salvatore Elia, esterno dello Spezia.

Si tratta di un arrivo importante per la Serie B, che dimostra le grandi ambizioni degli azzurri per la prossima stagione.

Il direttore sportivo Gemmi, infatti, sta costruendo una rosa di talento per provare a tornare in Serie A dopo un solo anno.

Elia è stato tra i protagonisti con lo Spezia nella scorsa stagione, segnando 2 gol e fornendo 3 assist in 36 partite tra campionato, Coppa Italia e playoff.