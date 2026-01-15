Il Chievo Verona è vicino a chiudere per l’arrivo di Douglas Costa, pronto a giocare in Serie D prima di trasferirsi a Dubai

Quello che sembrava essere un sogno, è vicino al diventare realtà: Douglas Costa sta per diventare un nuovo giocatore del Chievo Verona.

Il club di Serie D ha trovato l’accordo verbale per l’attaccante brasiliano. Mancano ora solo le firme (attese in giornata dato il fuso orario in Brasile) per definire il passaggio del giocatore nel club veronese per sei mesi prima di passare all’Al-Ittifaq di Dubai per due anni.

Così Pietro Laterza, proprietario di entrambi i club, ha pianificato il ritorno in Italia dell’ex Juventus, rimasto svincolato dopo l’esperienza nel campionato australiano, al Sydney FC.

Il classe 1990 ha giocato con la maglia bianconera le stagioni dal 2017 al 2020, per collezionare poi esperienze al Bayern Monaco, al Gremio, ai Los Angeles Galaxy, al Fluminense e infine in Australia.

Chievo, ecco Douglas Costa

Il Chievo Verona sta aspettando solo le firme dal Brasile dopo aver trovato l’accordo verbale nelle scorse ore, come vi avevamo raccontato. Il club ha in mano il giocatore e sta aspettando solo di formalizzare il ritorno del brasiliano.

Passo finale che verrà chiuso in giornata, con Douglas Costa che è atteso al più presto in Italia per iniziare la sua nuova avventura. Parentesi prima del passaggio all’Al-Ittifaq, club della seconda serie degli Emirati Arabi Uniti che ha da pochi giorni accolto anche Mario Balotelli.