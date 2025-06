Enzo Raiola su Donnarumma: “Piace all’Inter ma non c’è nulla, nemmeno con il Napoli”

Le parole di Enzo Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, sulle voci di mercato anche sull’Inter

Fresco di vittoria di Champions League con il suo Paris Saint-Germain, Donnarumma ha ancora una volta fatto parlare di sè per tutta la stagione.

Questo perché sulla coppa vinta dal club francese contro l’Inter in finale per 5-0 ci sono anche le mani del portiere italiano, autore di una grande annata.

Prestazioni che hanno dunque continuato ad attirare l’attenzione di tanti club, anche dall’Italia.

“Dobbiamo risentirci con il Paris e poi vediamo, ha tante offerte. Eventualità Inter? Che piace non è un mistero. Ma non c’è nulla zero proprio adesso. Napoli figuriamoci“, ha commentato il suo procuratore Enzo Raiola, che si è presentato alla sede dell’Inter.

Raiola sulle voci di Donnarumma all’Inter

Raiola si è trovato nella giornata di mercoledì 4 giugno alla sede dell’Inter per parlare di Matteo Cocchi, giovane giocatore nerazzurro. “Dobbiamo capire chi sarà il nuovo allenatore ma comunque stiamo iniziando a muoverci per il suo futuro. Stiamo lavorando per il suo futuro. Chi sarà? Non mi hanno detto niente ma c’è la volontà di portare avanti i giovani“.

Su Donnarumma ha detto invece: “Ipotesi Inter? No, ci hanno solo fatto le congratulazioni. Su Inzaghi penso avessero già scelto tutto prima della finale di Champions League. Napoli? Lasciamo stare, non c’è stata alcuna richiesta“.