Il calciatore si lega al club spagnolo fino a giugno 2030

Il Deportivo La Coruña ha rinnovato il contratto di Yeremay fino a giugno 2030. Il calciatore, dunque, resta in Spagna per altri cinque anni.

“Oggi è un giorno molto importante per l’RC Deportivo e per tutta la famiglia del Deportivo” ha detto l’amministratore delegato dell’RC Deportivo, Massimo Adalberto Benassi. “È un giorno di gioia e di festa per un gesto di impegno, identità e amore per questo Club”.

Il dirigente ha proseguito. “Yeremay ha deciso di rimanere con noi nonostante le offerte importanti che gli avrebbero aperto le porte da alcuni dei club più importanti d’Europa”.

Benassi ha poi aggiunto. “In un mondo del calcio dove il denaro fa da padrone, Yeremay ha scelto il Deportivo. E questo lo rende un simbolo di ciò che stiamo costruendo”.

Ecco Yeremay, il comunicato del club

Di seguito un estratto della nota diramata dal club. “L’RC Deportivo e Yeremay Hernández Cubas (Las Palmas de Gran Canaria, 10 dicembre 2002) hanno raggiunto un accordo per estendere il suo contratto, valido fino a giugno 2030, con un’opzione di rinnovo per altre tre stagioni”.

Il comunicato, a seguire, sottolinea i dettagli dell’accordo. “Il nuovo contratto include anche una clausola rescissoria migliorata. Si tratta di un rinnovamento strategico per il Club e simbolico per i tifosi del Deportivo. Yeremay, cresciuto ad Abegondo, ha scelto di proseguire la sua crescita ad A Coruña nonostante l’interesse espresso da diversi top club europei. La sua decisione riafferma la validità di un modello che punta sul talento locale, sulla sostenibilità istituzionale e sulla fedeltà ai propri valori”.