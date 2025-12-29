Modena-De Luca, svolte le visite: operazione in prestito con diritto di riscatto
Le ultime sulla formula del contratto
Manuel De Luca torna in Serie B.
L’attaccante ha svolto nella giornata odierna – lunedì 29 dicembre – le visite mediche con il Modena. Ora lo scambio di documenti.
L’ormai ex Cremonese si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in caso di promozione in Serie A.
Nel corso di questa stagione l’attaccante classe 1998 ha segnato 1 gol in 2 presenze con la maglia grigiorossa.