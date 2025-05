La carriera del portiere spagnolo proseguirà in maglia viola: mancano solo i dettagli burocratici

Dopo una stagione da protagonista, David De Gea continuerà a vestire la maglia della Fiorentina. Il portiere spagnolo, infatti, ha firmato il rinnovo del proprio contratto con la Viola fino al 2028.

Mancano solamente gli ultimi dettagli burocratici ma è tutto fatto e l’ex portiere del Manchester United continuerà a difendere la porta della Fiorentina, in attesa di capire chi sarà l’allenatore della squadra la prossima stagione dopo l’addio di Palladino raccontato negli scorsi giorni.

Nel corso di questa stagione De Gea ha collezionato 42 presenze tra campionato e coppe. Clean sheet? Ben 11. Ora, conto alla rovescia per l’ufficialità del rinnovo e una nuova stagione in Italia, dopo essere arrivato in Toscana da svincolato.