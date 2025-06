Briglia d’Oro 2025, vince Nicola: “Un onore. Futuro? Ho staccato la spina ma non il telefono”

Davide Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della “Briglia d’oro”, premio dell’Associazione Italiana Allenatori della sezione di Siena

Ieri, 25 giugno, la città di Siena ha ospitato la 32^ edizione della Briglia d’Oro. Il Consiglio dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio della sezione senese ha insignito dello speciale premio Davide Nicola.

Promesso sposo della Cremonese, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della cerimonia di premiazione.

Tanti i temi affrontati da Nicola. L’ex Torino e Crotone ha ricordato con piacere il Siena, club in cui ha esordito da calciatore: “È stata un’esperienza straordinaria, la prima squadra che mi ha dato la possibilità di debuttare in Serie A. Qui ho incontrato persone straordinarie come il presidente De Luca e Gigi Simoni, una società che non ci faceva mancare niente e un affetto importante dei tifosi. Era una squadra di giocatori davvero interessanti: Tudor, D’Aversa, Mignani e Taddei, diciamo che il più normale ero io“.

Nel futuro di Nicola potrebbe esserci la panchina del Siena? L’allenatore ha risposto così: “Mi piace allenare tutti i posti dove provo emozioni, non ho mai scartato niente, seguo quello che sento dentro e se nel domani ci fosse questa possibilità sarebbe una bella cosa“.

“Salvezza a Cagliari? Il progetto ha funzionato”

Davide Nicola ha parlato della salvezza conquistata con il Cagliari al termine della scorsa stagione: “Un’emozione che definirei consolidante. Non è stato nulla di straordinario, una salvezza normale, voluta e arrivata con un progetto che ha funzionato in un contesto dove mi sono trovato benissimo. Il segreto delle mie salvezze? Non è un discorso motivazionale, io faccio vedere la mia energia, ma non passo il tempo a motivare le persone, anche perché sono atleti professionisti e sono già motivati“.

Tra i temi affrontati dall’allenatore spazio anche al Mondiale per Club. Queste le parole di Nicola: “Per muovere interessi ci sono competizioni ed esigenze diverse. Non è facile per un atleta essere sempre al cento per cento, bisogna capire quanto sia importante tenere vivo l’interesse per questo sport rispettando la salute degli atleti“.

“Futuro? Ho staccato la spina ma non il telefono”

Davide Nicola è attualmente senza squadra. Reduce dall’esperienza in Sardegna e vicino alla panchina della Cremonese, l’allenatore ha commentato così il suo presente: “Sono ancora sotto contratto con il Cagliari, poi vedremo cosa succederà. Ad oggi ho staccato la spina, ma non il telefono“.

Nicola ha espresso la sua felicità per la nuova avventura di Gattuso sulla panchina della Nazionale: “Sono molto contento che sia arrivato Gattuso, un uomo che ha idee e grande passione, ammiro il fatto che abbia accettato. Avrei fatto lo stesso perché a un certo punto devi credere che a muoverti non siano contratti e progetti, ma lo spirito che metti“.

Davide Nicola ha dedicato la vittoria della Briglia d’Oro alle persone care e ai colleghi: “Vincere questo premio è straordinario, una delle poche rivincite di un allenatore perché vuol dire che è stato apprezzato il tuo lavoro. Dediche? La mia famiglia e gli amici che mi hanno dato una mano, lo staff che è come una seconda famiglia, ma anche i giocatori e la società. Credo che ognuno di noi da solo possa fare qualcosa“.

A cura di Alessandro Gonnelli.