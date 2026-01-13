Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, si cerca l’intesa con il Botafogo per sbloccare l’affare David Ricardo

Gianluca Di Marzio 13 Gennaio 2026
Botafogo, David Ricardo (imago)
Botafogo, David Ricardo (imago)

Il Torino sta continuando a lavorare per arrivare a David Ricardo, difensore brasiliano del Botafogo: le ultime

Dopo il primo no incassato dal Botafogo alla richiesta del prestito, il Torino sta continuando a lavorare per sbloccare l’affare David Ricardo.

I granata hanno nel proprio mirino il difensore brasiliano classe 2002, con l’intermediario che proverà a far andare in porto la trattativa.

Giocatore che ha collezionato 141 presenze in carriera e che non ha mai esordito con la Nazionale.

Alto quasi un metro e novanta, il centrale sarebbe un rinforzo utile per Baroni vista la sua capacità di giocare su più fronti della retroguardia.