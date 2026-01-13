Torino, si cerca l’intesa con il Botafogo per sbloccare l’affare David Ricardo

Il Torino sta continuando a lavorare per arrivare a David Ricardo, difensore brasiliano del Botafogo: le ultime

Dopo il primo no incassato dal Botafogo alla richiesta del prestito, il Torino sta continuando a lavorare per sbloccare l’affare David Ricardo.

I granata hanno nel proprio mirino il difensore brasiliano classe 2002, con l’intermediario che proverà a far andare in porto la trattativa.

Giocatore che ha collezionato 141 presenze in carriera e che non ha mai esordito con la Nazionale.

Alto quasi un metro e novanta, il centrale sarebbe un rinforzo utile per Baroni vista la sua capacità di giocare su più fronti della retroguardia.