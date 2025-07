L’attaccante canadese è in Italia: oggi le visite mediche al JMedical

11.45 – Cresce l’attesa fuori dal JMedical per l’arrivo del canadese: sono circa 200 i tifosi presenti per accogliere il nuovo attaccante bianconero.

11.10 – Jonathan David è a arrivato in Italia. Dopo settimane di trattative, l’attaccante canadese è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Atterrato poco fa a Malpensa, David ha viaggiato con la famiglia: ad aspettarlo la fidanzata e l’agente Nikos Mavromaras. Ora il viaggio verso Torino direzione Continassa. Poi le visite mediche al JMedical.

David alla Juventus: oggi le visite mediche

David sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante ex Lille firmerà – da svincolato – un contratto della durata di 5 anni, quindi fino a giugno 2030.

Per un David che arriva, c’è un Kolo Muani che la società vorrebbe ancora con sé per la prossima stagione: come detto negli ultimi giorni, la Juventus spinge per averlo in bianconero in prestito con diritto di riscatto. Per ora, il Psg non ha aperto a questa soluzione.