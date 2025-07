Le ultime novità sul futuro dell’esterno del Napoli

Niente Pisa per Alessio Zerbin. L’attaccante del Napoli non si trasferirà in Toscana. Nelle ultime ore, infatti, sono sorti dei problemi per trovare gli accordi con l’entourage del giocatore.

A questo punto, dunque, la strada è libera per la Cremonese. Con l’attaccante che sta già raggiungendo il club nella sede del ritiro.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO