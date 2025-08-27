Vardy vicinissimo alla Cremonese: c’è l’apertura totale del giocatore

Cresce la fiducia per l’arrivo del calciatore

Il sogno ora, può diventare realtà. Vardy è vicinissimo alla Cremonese.

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 agosto, ci sono stati nuovi contatti positivi tra le parti: c’è l’apertura totale del calciatore inglese.

Aumenta, dunque, sempre di più la fiducia per il grande colpo.

L’icona della Premier League e di quel Leicester che tanto ha fatto sognare gli amanti del calcio, è sempre più vicino ad approdare in Serie A.