Cremonese, continua il pressing per Vardy
Le ultime sul futuro dell’attaccante inglese
Continua il pressing della Cremonese per Jamie Vardy: il club italiano, infatti, sta cercando l’intesa con l’ex attaccante del Leicester.
Il giocatore inglese, che vanta 500 presenze con ‘Le Foxes’, potrebbe dunque approdare in Italia.
Da un attaccante all’altro. Nella giornata di domani (mercoledì 27), intanto, Faris Moumbagna sosterrà le visite mediche. L’arrivo del giocatore in città è previsto per la serata di oggi (martedì 26).