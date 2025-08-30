Questo sito contribuisce all'audience di

Cremonese, accordo con il Brighton per Sarmiento

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Jeremy Sarmiento (Imago)
La Cremonese ha trovato l’accordo con il Brighton per Jeremy Sarmiento: prestito con diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza

Altro rinforzo in casa Cremonese: il club ha infatti trovato l’accordo con il Brighton per Jeremy Sarmiento.

Il giocatore, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Burnley trovando 37 presenze e 4 gol, potrebbe arrivare in Italia già nella serata di sabato 30 agosto.

Operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza del club.

Intanto i grigiorossi, che hanno vinto le prime due giornate di campionato, sono in attesa anche di Jamie Vardy.