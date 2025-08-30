Cremonese, accordo con il Brighton per Sarmiento
La Cremonese ha trovato l’accordo con il Brighton per Jeremy Sarmiento: prestito con diritto che può diventare obbligo in caso di salvezza
Altro rinforzo in casa Cremonese: il club ha infatti trovato l’accordo con il Brighton per Jeremy Sarmiento.
Il giocatore, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Burnley trovando 37 presenze e 4 gol, potrebbe arrivare in Italia già nella serata di sabato 30 agosto.
Operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza del club.
Intanto i grigiorossi, che hanno vinto le prime due giornate di campionato, sono in attesa anche di Jamie Vardy.