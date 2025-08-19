Cremonese, in chiusura Sanabria: operazione da 2.5 milioni più bonus

Le ultime novità sul futuro dell’attaccante

La Cremonese è in chiusura per Antonio Sanabria, attaccante classe 1996 del Torino.

Il giocatore, nel caso in cui dovesse arrivare l’ok definitivo da parte del club granata, sosterrà le visite mediche già nella giornata di domani, mercoledì 20. Il Torino incasserà 2.5 milioni di euro più bonus.

Sanabria è uno degli attaccanti più esperti del campionato di Serie A. Il paraguaiano, nel corso della sua carriera, ha indossato anche le maglie di Real Betis, Genoa, Roma, Sassuolo e non solo.

Il giocatore, nel corso della stagione 2024/25, ha segnato due gol e un assist in 27 presenze con la maglia del Torino.