Cremonese, fatta per Quagliata al Deportivo La Coruña

Giacomo Quagliata lascia la Cremonese e l’Italia direzione Spagna: è fatta, infatti, per il suo trasferimento a titolo definitivo al Deportivo La Coruña.

Dalla Serie C all’Heracles, poi l’ultima stagione in Serie B in prestito con il Catanzaro – con diritto di riscatto non esercitato – e ora la nuova esperienza in Segunda Division.

L’agente Lara Palmegiani sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo triennale.

Nelle prossime ore – tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio – sono previste le visite mediche.