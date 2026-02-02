Cremonese, casting in difesa: la situazione

La Cremonese vuole rinforzare la difesa. Per questo motivo, i grigiorossi hanno sondato quattro giocatori

La Cremonese sta effettuando vari sondaggi per rinforzare la difesa. Il club grigiorosso ha sondato i profili di Rasmus Nicolaisen del Tolosa, Gautier Lloris del Le Havre, Maxim Dekker dell’AZ Alkmaar e Steve Kapuadi del Legia Varsavia.

Per quest’ultimo, però, è ancora viva la speranza del Torino, che già nelle scorse ore aveva sondato il classe 1998.

Sono dunque quattro i giocatori che la Cremonese sta osservando. Il club sta esplorando le condizioni di ciascuno, in attesa di capire su quale profilo affondare: sono ore di ragionamento per la formazione allenata da Davide Nicola.

A questi si aggiunge anche Sebastiano Luperto del Cagliari come raccontato già negli scorsi giorni. Una trattativa che però è al momento più complicata e che è andata incontro a una frenata.