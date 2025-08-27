La Cremonese avanza forte per Monterisi

La Cremonese spinge per Ilario Monterisi: il difensore è reduce da 3 stagioni con il Frosinone, con cui ha cominciato il campionato attuale

La Cremonese avanza forte per Ilario Monterisi.

I grigiorossi vogliono rinforzare la difesa con il classe 2001 del Frosinone, che ha già cominciato la stagione con la maglia gialloblù.

Su Monterisi c’era stata anche una richiesta di informazioni da parte del Cagliari alcune settimane fa, ma il difensore è rimasto al Frosinone.

Nelle ultime tre in gialloblù ha collezionato 76 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, segnando 4 gol e fornendo 3 assist.