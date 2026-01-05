Cremonese, interesse per Sebastiano Luperto del Cagliari

La Cremonese vuole rinforzare la difesa con un giocatore d’esperienza. I grigiorossi sono interessati a Luperto del Cagliari

La Cremonese punta a blindare la difesa con un giocatore d’esperienza. I grigiorossi sono interessati a Sebastiano Luperto del Cagliari. Il centrale classe 1996 conosce bene Davide Nicola, con cui ha condiviso le esperienze all’Empoli e in Sardegna. La Cremonese segue anche Luca Marianucci del Napoli. Il difensore classe 2004 ha raccolto 1 presenza con gli azzurri.