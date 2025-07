Cremonese, ufficiale l’arrivo in prestito di Floriani Mussolini: la nota

La Cremonese accoglie il suo nuovo acquisto: è ufficiale l’arrivo in prestito dell’esterno Romano Floriani Mussolini dalla Lazio

Giornata di importanti novità in casa Cremonese. Il club neopromosso in Serie A ha ufficializzato l’arrivo di Romano Floriani Mussolini in prestito dalla Lazio. Oggi, 14 luglio, i grigiorossi hanno anche presentato Davide Nicola in conferenza stampa.

La Cremonese, dunque, comincia a rinforzarsi in vista della nuova stagione dopo la promozione ottenuta con la vittoria dei playoff. Il club lombardo si era interessato a Floriani Mussolini già nelle scorse settimane, come vi avevamo raccontato.

Il terzino classe 2003, infatti, viene da una buona stagione con la maglia della Juve Stabia, con cui ha giocato 37 partite, segnando il primo gol tra i professionisti e fornendo 3 assist.

Di seguito il comunicato ufficiale della Cremonese.

Cremonese, la nota ufficiale su Floriani Mussolini

La nota si apre così: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto da S.S. Lazio le prestazioni sportive del calciatore Romano Floriani Mussolini“.

Si conclude parlando del percorso del terzino: “Nato a Roma il 27 gennaio 2003, l’esterno di centrocampo cresce calcisticamente nella capitale muovendo i primi passi nel settore giovanile della Roma per poi passare alla Lazio. Al termine di una lunga trafila nel settore giovanile biancoceleste, con cui conquista anche la Supercoppa Primavera 2, nella stagione 2023-24 vive il suo primo anno tra i professionisti con il Pescara, in Serie C, totalizzando 32 presenze complessive tra campionato, coppa e playoff. Nella stagione appena conclusa si è trasferito alla Juve Stabia, contribuendo al grande campionato dei campani grazie a 37 partite giocate (incluso il doppio confronto in semifinale playoff con la Cremonese), un gol e 3 assist“.