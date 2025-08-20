Cremonese, in dirittura la trattativa per Payero. Poi si spingerà per Colpani
La Cremonese continua a lavorare per arrivare a Payero e Colpani: in dirittura la trattativa per il giocatore dell’Udinese
Dopo l’anticipazione data nella giornata di martedì 19 agosto, è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Cremonese e Udinese per Martin Payero.
Una volta definita questa operazione, il club spingerà per arrivare anche ad Andrea Colpani, attualmente al Monza.
Entrambi i profili sono giocatori che andrebbero a rafforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.
Con l’obiettivo dichiarato della squadra neo promossa in Serie A che sarà quello di mantenere la categoria dopo l’ottima annata della passata stagione.