Cremonese, in dirittura la trattativa per Payero. Poi si spingerà per Colpani

Gianluca Di Marzio 20 Agosto 2025
Payero con la maglia dell'Udinese (Imago)
La Cremonese continua a lavorare per arrivare a Payero e Colpani: in dirittura la trattativa per il giocatore dell’Udinese

Dopo l’anticipazione data nella giornata di martedì 19 agosto, è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa tra Cremonese e Udinese per Martin Payero.

Una volta definita questa operazione, il club spingerà per arrivare anche ad Andrea Colpani, attualmente al Monza.

Entrambi i profili sono giocatori che andrebbero a rafforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

Con l’obiettivo dichiarato della squadra neo promossa in Serie A che sarà quello di mantenere la categoria dopo l’ottima annata della passata stagione.