Nicola sempre più vicino alla Cremonese: si attende la risoluzione con il Cagliari

Davide Nicola sempre più vicino alla Cremonese. Le parti hanno trovato l’accordo definitivo e l’allenatore si prepara per la sua esperienza sulla panchina grigiorossa. Ora si attende la risoluzione contrattuale di Nicola con il Cagliari.

Come vi abbiamo raccontato, da diverse settimane la Cremonese ha individuato nell’allenatore piemontese le caratteristiche giuste per guidare la panchina del club in Serie A.

Nicola è reduce dall’esperienza a Cagliari. In Sardegna, l’ex Torino e Crotone tra le tante ha centrato l’obiettivo salvezza.

Ora, l’allenatore è chiamato a una nuova sfida. Contando anche sui rinforzi che arriveranno dal mercato, Davide Nicola dovrà guidare la Cremonese alla permanenza in Serie A.