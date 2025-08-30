Cremonese, per la difesa piace Cornelius dell’OM. Ai dettagli Vardy
Continua a muoversi il mercato della Cremonese: per la difesa piace Cornelius dell’OM, Vardy è orma in chiusura
La Cremonese è tra le formazioni più attive di questa fine di calciomercato.
Dopo aver chiuso per Sarmiento (il giocatore arriverà nelle prossime ore), il club sta trattando il difensore Derek Cornelius del Marsiglia, sul quale è attivo anche l’interesse dei Rangers di Glasgow. Questo il nome che la società vuole aggiungere al proprio reparto arretrato.
È poi ai dettagli formali l’arrivo di Jamie Vardy, con la Cremonese che vorrebbe far arrivare il giocatore a Milano entro domenica 31 agosto.
Per quanto riguarda le uscite, su Manuel De Luca è vivo l’interesse del Modena.