Colpani, la Cremonese spinge per chiudere a inizio settimana

La Cremonese vuole Andrea Colpani: i grigiorossi puntano a chiudere la trattativa per l’inizio della prossima settimana

Il club neopromosso in Serie A sta seguendo da tempo il centrocampista del Monza, e vuole rinforzare ancora il reparto dopo l’arrivo di Payero.

Colpani è reduce dalla stagione in prestito alla Fiorentina, con cui ha segnato due gol e fornito tre assist in 29 partite.