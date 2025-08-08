Cremonese, in arrivo Bondo dal Milan

Dopo metà stagione in rossonero, Warren Bondo lascia il Milan: il francese vestirà la maglia della Cremonese

Era arrivato lo scorso gennaio dal Monza: ora, Warren Bondo è prossimo a lasciare il Milan per andare alla Cremonese.

Il giocatore non è partito per il ritiro di due giorni dei rossoneri, che saranno impegnati tra Dublino e Londra.

Il centrocampista francese vestirà dunque la maglia del club neopromosso in Serie A.

Rinforzo di livello per il club allenato da Davide Nicola, che hal proprio mirino l’obiettivo salvezza.