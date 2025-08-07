Como, rifiutata un’offerta da 40 milioni per Nico Paz dal Tottenham

Il Tottenham ha provato a offrire 40 milioni di euro per arrivare a Nico Paz del Como: la situazione

Il Como ha ricevuto e rifiutato un’offerta da 40 milioni di euro arrivata dal Tottenham per Nico Paz, trequartista argentino.

Il club valuta il giocatore 70 milioni, tanto quanto Diao. Quindi, servirebbe una proposta da almeno 60 milioni per iniziare a trattare.

Intanto, come raccontato da tempo il club italiano sta provando da tempo a togliere tutte le opzioni che il Real Madrid possiede sul cartellino del giocatore.

Ricordiamo in particolare che gli spagnoli, in caso di offerta accettata dal Como, possono decidere di pareggiare tale cifra economica o incassare il 50% dalla vendita.

Il Tottenham ci prova per Nico Paz del Como

Dopo la notizia arrivata del brutto infortunio rimediato da James Maddison al legamento anteriore crociato del ginocchio destro, il Tottenham ha iniziato a muoversi alla ricerca di un nuovo giocatore da affidare al proprio allenatore in vista della prossima stagione.

Un’offerta è stata avanzata per Nico Paz, trequartista argentino del Como che ben si è distinto nel corso della scorsa annata in Serie A. Giocatore che ha anche iniziato alla grande il “pre-season” del club di Fabregas, attirando ancora di più l’attenzione dei top club europei.