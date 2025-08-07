Como-Morata, ci siamo: lo spagnolo torna in Serie A
Nuova esperienza italiana per il centravanti spagnolo
Morata-Como, ci siamo.
Tutte le parti in causa stanno formalizzando l’operazione: oggi – giovedì 7 agosto – è atteso il via libera definitivo del Galatasaray per la chiusura del prestito.
Morata si trasferirà poi al Como per 12 milioni di euro.
Nelle prossime 24 ore, dunque, attesa anche la chiusura degli ultimi dettagli. Ma possiamo dire che lo spagnolo, dopo le esperienze con Juventus e Milan – è pronto a tornare in Serie A.