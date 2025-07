Como-Morata: si attende la separazione con il Galatasaray

Fabregas attende il suo nuovo attaccante: le ultime

Fabregas e il Como aspettano il nuovo attaccante: si tratta di Alvaro Morata.

Mancano solo le ultime formalità: si attende la separazione con il Galatasaray, ma l’operazione andrà a buon fine.

Nel frattempo, i biancoblù non si fermano e annunciano l’arrivo ufficiale di Jesus Rodriguez (dopo quello di Baturina).

Come detto in giornata è fatta anche per Addai dall’Az Alkmaar: l’esterno olandese arriva a titolo definitivo per 13,5 milioni di euro.