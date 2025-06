Como, Martin Baturina è atterrato a Milano

Il Como si prepara ad accogliere Martin Baturina. Il talento croato è atterrato a Linate prime con un volo privato da Zagabria

Martin Baturina è pronto per la sua nuova avventura a Como. Il talento croato è atterrato a Linate prime con un volo privato da Zagabria.

Il classe 2003 si trasferisce dalla Dinamo Zagabria alla squadra di Cesc Fabregas per 25 milioni di euro, bonus compresi.

La trattativa tra le parti non è stata semplice ma i lombardi hanno fortemente voluto il giocatore. Negli scorsi giorni la dirigenza comasca ha organizzato un blitz in Croazia per trovare l’accordo definitivo.

Alla fine, la stretta di mano è arrivata e Baturina lascia la Dinamo dopo 165 partite, 22 gol e 39 assist. Un acquisto di qualità per il Como che, dopo il decimo posto della scorsa stagione, vuole riconfermarsi nella metà alta della classifica di Serie A.

La stagione di Baturina

Martin Baturina ha concluso l’ennesima stagione da protagonista alla Dinamo Zagabria. Il talento croato ha totalizzato 38 partite, 4 gol e 10 assist.

Per le caratteristiche che lo contraddistinguono, Baturina è un giocatore che può brillare sotto la gestione di Cesc Fabregas. Visione di gioco, classe e fantasia: le abilità del classe 2003 saranno sicuramente valorizzate dalle idee tecniche e tattiche dell’allenatore spagnolo.

