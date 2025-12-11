Como, Marco Sala vicino all’Avellino: i dettagli

Il terzino di proprietà del Como è vicino all’Avellino. In stagione non ha ottenuto presenze con il club di Fabregas

L’Avellino si avvicina a Marco Sala del Como. Come riporta il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli, la prossima avventura del terzino sinistro potrebbe essere in Campania, con la maglia biancoverde.

In questa stagione il classe 1999 non ha ottenuto presenze con la formazione di Cesc Fabregas. Nella scorsa Serie A, invece, Sala aveva raccolto 8 gettoni ai quali si è aggiunta una presenza in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Il difensore è stato tra i protagonisti della promozione del Como dalla B alla Serie A nella stagione 2023/2024, con ben 29 partite disputate in stagione. L’ultimo match giocato da Sala risale al 12 aprile 2025, quando vestiva la maglia del Lecce.

Vincitore del girone C della scorsa Lega Pro, l’Avellino è decimo in Serie B. I biancoverdi, allenati da Raffaele Biancolino, hanno raccolto 20 punti in 10 partite, con 18 reti segnate e 26 subite.