Como, accordo trovato per Kühn del Celtic

Un nuovo giocatore per la rosa di Fabregas

Il Como non si ferma. E in questo calciomercato si conferma una protagonista assoluta: dopo le prime ufficialità di Baturina e Jesus Rodriguez e l’imminente arrivo di Addai dall’AZ Alkmaar, i biancoblù hanno trovato l’accordo anche per Nicolas Kühn del Celtic.

L’ala destra del club scozzese si trasferisce in Italia per una cifra pari a 16,5 milioni di sterline.

Nuovo innesto, dunque, per la squadra allenata da Fabregas.

Nel corso dell’ultima stagione, il calciatore ha collezionato 51 presenze (tra campionato e coppe), 21 gol e 15 assist.