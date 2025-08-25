Questo sito contribuisce all'audience di

Como su Jimenez del Milan: si tratta per un prestito con diritto di riscatto

Gianluca Di Marzio 25 Agosto 2025
Alex Jimenez, giocatore del Milan (Imago)
Il Como di Fabregas ha messo gli occhi su Alex Jimenez del Milan: operazione in prestito con diritto di riscatto

Il Como vuole arrivare ad Alex Jimenez del Milan.

La squadra di Cesc Fabregas sta cercando di capire in queste ore la fattibilità della trattativa con i rossoneri.

L’operazione per il classe 2005 sarebbe in prestito con diritto di riscatto.

Da ricordare che il Real Madrid conserva sempre la possibilità di recompra per il giocatore spagnolo.