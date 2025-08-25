Como su Jimenez del Milan: si tratta per un prestito con diritto di riscatto
Il Como di Fabregas ha messo gli occhi su Alex Jimenez del Milan: operazione in prestito con diritto di riscatto
Il Como vuole arrivare ad Alex Jimenez del Milan.
La squadra di Cesc Fabregas sta cercando di capire in queste ore la fattibilità della trattativa con i rossoneri.
L’operazione per il classe 2005 sarebbe in prestito con diritto di riscatto.
Da ricordare che il Real Madrid conserva sempre la possibilità di recompra per il giocatore spagnolo.