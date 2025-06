Como, contatti con Jesus Rodriguez del Real Betis: le ultime

Il Como spinge per Jesus Rodriguez, esterno del Real Betis: ci sono stati contatti con il club spagnolo, e sono previsti aggiornamenti

Il Como continua a lavorare verso la prossima stagione. La squadra di Fabregas sta spingendo per Jesus Rodriguez, esterno sinistro del Real Betis.

Nella giornata di oggi, 17 giugno, ci sono stati contatti con il club spagnolo, e nella giornata di domani sono previsti ulteriori aggiornamenti.

Dopo l’arrivo ufficiale di Baturina, dunque, il Como ha messo nel mirino un altro profilo giovane: Jesus Rodriguez è un esterno classe 2005.

Il club biancoblù è anche in trattativa avanzata per Charlie Cresswell, difensore del Tolosa e dell’Inghilterra Under 21.