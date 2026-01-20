Como-Cuenca, l’idea è bloccarlo a gennaio e prelevarlo a zero in estate. Prosegue la trattativa per Kaiki del Cruzeiro

Il Como lavora per Andres Cuenca del Barcellona e Kaiki del Cruzeiro: la situazione

Il Como lavora su due fronti per rinforzare il reparto arretrato. Il club allenato da Cesc Fabregas sta valutando di bloccare Andres Cuenca, difensore classe 2007 del Barcellona, già a gennaio, per prenderlo in estate a parametro zero. Intanto, prosegue la trattativa per il terzino sinistro Kaiki del Cruzeiro.

Come vi abbiamo raccontato, nella giornata di ieri, 19 gennaio, i brasiliani hanno rifiutato la prima offerta del Como.

Cuenca è uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo. Il 18enne è titolare nella Spagna Under 19 ed è uno dei prodotti della cantera del Barcellona, la Masia.

Kaiki si è messo in mostra con il Cruzeiro. Il terzino classe 2003 vanta ben 60 presenze, 2 gol e 5 assist con il club brasiliano.