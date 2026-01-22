Como, in arrivo Cuenca dal Barcellona: la situazione
Il Como pensa di acquistare Andrés Cuenca dal Barcellona
Il Como si avvicina ad Andrés Cuenca del Barcellona. Si tratta di un difensore classe 2007 di grande talento in scadenza di contratto.
L’idea della squadra di Cesc Fabregas è di acquistarlo in questa finestra di mercato per poi girarlo in prestito fino a giugno.
Dopo esser partito dalle giovanili del Siviglia, Cuenca si è trasferito al Barcellona dove ha proseguito il suo percorso fino al Barcellona Atlètic, seconda squadra blaugrana.