Questo sito contribuisce all'audience di

Como, in arrivo Cuenca dal Barcellona: la situazione

Gianluca Di Marzio 22 Gennaio 2026
Andrés Cuenca (IMAGO)
Andrés Cuenca (IMAGO)

Il Como pensa di acquistare Andrés Cuenca dal Barcellona

Il Como si avvicina ad Andrés Cuenca del Barcellona. Si tratta di un difensore classe 2007 di grande talento in scadenza di contratto.

L’idea della squadra di Cesc Fabregas è di acquistarlo in questa finestra di mercato per poi girarlo in prestito fino a giugno.

Dopo esser partito dalle giovanili del Siviglia, Cuenca si è trasferito al Barcellona dove ha proseguito il suo percorso fino al Barcellona Atlètic, seconda squadra blaugrana.