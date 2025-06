Como, tentativo per Brobbey ma non c’è l’apertura del giocatore

Il Como sta cercando un attaccante: il club biancoblù ha provato a prendere Brian Brobbey, ma non c’è stata apertura da parte del giocatore

Il Como sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda annata consecutiva in Serie A.

I biancoblù hanno provato a prendere Brian Brobbey dall’Ajax, ma non c’è stata apertura da parte del giocatore.

La squadra di Fabregas sta cercando diversi giocatori per la prossima stagione, e oltre all’attaccante seguono diversi profili anche per l’esterno.

Il tentativo per Brobbey, dunque, non è andato a buon fine: l’attaccante non ha aperto al trasferimento e dunque per il momento rimarrà all’Ajax.