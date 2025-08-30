Como, in giornata l’arrivo di Diego Carlos in Italia
Diego Carlos, difensore del Fenerbahce, arriverà in giornata in Italia pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A
Come raccontato in questi giorni, il Como ha individuato in Diego Carlos il profilo ideale per rafforzare il proprio reparto difensivo.
Il giocatore brasiliano del Fenerbahce è atteso in giornata (sabato 30 agosto) in Italia, pronto a iniziare la sua nuova avventura.
L’accordo tra i due club è stato trovato per un prestito con diritto di riscatto.
Il classe 1993 si prepara così a diventare un altro rinforzo in arrivo da questa sessione di calciomercato a disposizione di Cesc Fabregas.