Como, in giornata l’arrivo di Diego Carlos in Italia

Gianluca Di Marzio 30 Agosto 2025
Diego Carlos (IMAGO)
Diego Carlos, difensore del Fenerbahce, arriverà in giornata in Italia pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A

Come raccontato in questi giorni, il Como ha individuato in Diego Carlos il profilo ideale per rafforzare il proprio reparto difensivo.

Il giocatore brasiliano del Fenerbahce è atteso in giornata (sabato 30 agosto) in Italia, pronto a iniziare la sua nuova avventura.

L’accordo tra i due club è stato trovato per un prestito con diritto di riscatto.

Il classe 1993 si prepara così a diventare un altro rinforzo in arrivo da questa sessione di calciomercato a disposizione di Cesc Fabregas.