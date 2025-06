Lazio e Sassuolo sono su Andrea Colpani, giocatore del Monza che ha giocato in prestito alla Fiorentina: le novità

Lazio e Sassuolo si sono mosse per arrivare ad Andrea Colpani, giocatore rientrato al Monza dopo il prestito alla Fiorentina.

Con i viola, il fantasista italiano ha collezionato 32 presenze in stagione.

Ben 26 quelle in campionato, mentre le altre divise ra Conference League, Coppa Italia e qualificazione alla Conference.

Il bottino tra gol e assist ammonta a 2 reti e 3 assistenze tra Serie A ed Europa.

Lazio e Sassuolo su Colpani del Monza

Nella stagione 2023/2024, Colpani aveva collezionato in 38 presenze in Serie A con la maglia del Monza ben 8 gol e 4 assist. Numeri e prestazione che avevano convinto la Fiorentina a puntare sul giocatore italiano, prelevandolo in prestito con diritto di riscatto.

Riscatto che non è stato esercitato dal club di Commisso, dopo che il giocatore ha vissuto un periodo di alti e bassi, complici anche diversi infortuni. Per la nuova stagione, alle porte del Monza bussano Lazio e Sassuolo.